Tchad : une action collective à l'ASTBEF à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse

En célébration de la Journée Internationale de la Jeunesse, diverses organisations de jeunes se sont rassemblées pour mettre en avant le rôle crucial des jeunes dans la préservation de l'environnement. L'événement, organisé par AfriYAN en collaboration avec WORLD FOR HER, U-REPORT DEMDE, MOUVEMENT D'ACTION DES JEUNES, LES RÉSEAU AMBASSADEURS DES JEUNES SR/PF et TECHNIDEV, a pris place dans les locaux de l'ASTBEF (Association des Scouts et Guides du Tchad).



Cet événement symbolique, qui a eu lieu le 12 août 2023, a vu la participation active de nombreux jeunes déterminés à contribuer positivement à la préservation de l'environnement. Les participants, venus de différentes régions et horizons, ont uni leurs forces pour nettoyer et embellir l'enceinte de l'ASTBEF.



L'initiative démontre clairement que la jeunesse tchadienne est pleinement consciente de l'importance de la protection de l'environnement et qu'elle est prête à agir concrètement pour créer un impact positif.