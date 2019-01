Tchad : une "administration partisane" de l'armée au Tibesti (ministre Sécurité)

Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah poursuit sa mission dans le Tibesti. Il a eu le 31 décembre 2018 une rencontre avec les responsables militaires de la zone sur la sécurité, la fragilité et l'absence de l'autorité de l'Etat dans la province. Il a également eu un échange avec la population au cours d'un meeting populaire. Il a insisté sur l'implication de la population pour aider les autorités à préserver la sécurité.



Le ministre a fustigé l'attitude des responsables militaires en faction dans la province du Tibesti. "Je n'arrive pas à comprendre que des hommes dotés d'une telle expérience comme vous ne parviennent pas à sécuriser leur zone d'opération. Vous devez mettre en branle votre savoir faire partout où vous êtes appelés à servir car le Tibesti n'est pas différent des autres provinces du Tchad", a-t-il déclaré aux responsables militaires.



"Vous devez à partir de ce jour cessez avec cette administration partisane qui n'honore personne. Dans cette zone, la population doit sentir l'autorité de l'Etat et non la défier", a précisé le ministre.



Cette tendance qu'il qualifie d'une fuite de responsabilité a pour conséquence la montée en puissance des bandes organisées, le mépris de l'armée par la population et le repli identitaire.



Le ministre a affiché sa détermination à mettre en place une équipe dynamique et solide afin que l'autorité de l'Etat puisse régner dans la province du Tibesti.



Au cours de son meeting devant plusieurs délégations, deux thèmes ont été évoqués : le développement socio-économique de la province et le retour aux valeurs ancestrales. Il a invité la population à la culture de la paix et à la cohésion sociale.