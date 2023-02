Tchad : une agence de titres sécurisés ouverte à Laï

La gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane a officiellement lancé les activités de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANATS). C’était ce 16 février à Laï.



Il n'est plus besoin de faire des centaines de kilomètres pour se faire enrôler, pour la délivrance de la carte d’identité nationale, le passeport et autres documents. Car l’ANATS a ouvert officiellement ses portes ce jeudi matin à Laï.



Pour le chef d’agence ANATS de Laï, Djibet Mbaïdjinguim Thierry, l’Agence nationale des titres sécurisés a pour mission principale de mettre en place un système intégré de gestion des populations et des titres sécurisés.



Le but est de garantir la fiabilité, l’intégrité, la sécurité et la protection des données individuelles des personnes, a-t-il précisé. Le directeur des affaires juridiques de l’ANATS, Ali Bahr Mahamat, représentant le directeur général, a indiqué que ces titres sécurisés sont ce qui rattachent le citoyen à la nationale tchadienne.



Officiant la cérémonie, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a souligné que l’enrôlement de l’Agence nationale des titres sécurisés est obligatoire pour tout citoyen tchadien.



A cet effet, Eldjima Abderrahmane va exhorter les chefs de service administratifs, militaires, traditionnels à sensibiliser chaque habitant de la Tandjilé, pour que ce dernier puisse avoir sa carte gratuitement dans le délai. La coupure du ruban et la visite guidée des locaux de l’ANATS, ont mis terme à cette cérémonie.