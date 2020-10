Tchad : une aide financière aux équipes et clubs de football du Logone Occidental

Une cérémonie de remise d'enveloppes à plusieurs équipes et clubs de football de la province du Logone Occidental a eu lieu samedi après-midi au stade municipal de Moundou.



Elle a été présidée par le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Ngana Djékila.



Au total, la somme 6.667.667 millions Francs CFA a été reparti aux équipes selon leur grandeur.



Ngana Djékila a salué cette assistance financière de la FIFA à la Ligue provinciale de football du Logone Occidental. Cette assistance "arrive à point nommé et servira aux différents clubs sportifs pour lutter contre la Covid-19", a indiqué le secrétaire général de la province.



Il a sollicité d'autres assistances similaires de la part de bonnes volontés afin d'aider le milieu sportif à se relever de la crise.



Le président de la Fédération provinciale de football, Brahim Djamouss, a relevé que "ce dur combat est l'oeuvre de la FIFA en faveur de toute la famille sportive mondiale durement éprouvée et qui se relance difficilement pour s'épanouir."



Deux ancien joueurs de l'équipe Sao du Tchad ont également été honorés au cours de la cérémonie. Il s'agit de Neldé et Gagriba qui ont recu chacun la somme de 50.000 Francs CFA.