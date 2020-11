Tchad : une alliance appelle Idriss Déby à présenter sa candidature à la présidentielle

Une alliance regroupant 82 personnalités issues de la jeunesse, du monde artistique, associatif, de la société civile et des hommes politiques, a appelé mercredi le Maréchal du Tchad à présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021.



L'alliance estime, par la voix de son porte-parole, le député Djimet Clément Bagaou, que Idriss Déby "est le seul aujourd’hui à même de fédérer les Tchadiens et de les conduire vers un avenir meilleur".



Les 82 signataires lancent un appel solennel adressé au chef de l'État. "Cet appel n’est cependant pas un blanc-seing, mais un appel de la raison pour un Tchad rénové et ambitieux. Pour atteindre ces objectifs, les signataires de cet appel présenteront au moment venu des suggestions concrètes que nous estimons nécessaires pour une paix et un développement durable pour notre patrie, le Tchad", affirme l'alliance.



Ils estiment que "le Tchad d’aujourd’hui vit dans un monde en pleine incertitude marquée par des crises sécuritaires liées au terrorisme dans le Sahel, des menaces de déstabilisation et d’instrumentalisations internes, aggravées par la pandémie du Covid-19".