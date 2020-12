Tchad : une amélioration du niveau de lecture en primaire, selon un rapport

Le niveau de lecture et en mathématiques pour les classes de CP et CP2 s'est amélioré au Tchad, selon le rapport international du Programme d’Analyse des systèmes éducatifs de la Confemen (PASEC 2019), rendu public le 21 décembre 2020 à Dakar, au Sénégal.



Au niveau de la sixième année (Cours Moyen ou CM2), le rapport fait également mention d’amélioration en lecture, mais note qu’en mathématiques, il y a une légère régression par rapport aux résultats du PASEC 2014.



Le rapport d’évaluation sur la qualité de l’enseignement primaire, a été réalisé dans quatorze pays d’Afrique subsaharienne francophone, informe le ministère de l'Éducation nationale.



Le directeur général du ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Mahamat Seïd Farah, a affirmé que le Tchad s’engage pour que les résultats de la prochaine évaluation soient meilleurs.



Le PASEC2019 concerne 14 pays (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Niger, Rdc, Sénégal, Tchad et Togo).