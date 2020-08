Tchad : une assistance alimentaire pour 124.317 personnes au Guéra

Pour sa part, Dago Yacoub, gouverneur de la province du Guéra, a remercié très sincèrement le PAM et ses multiples partenaires pour le travail abattu du début jusqu'à présent pour la réussite de ces opérations.



Selon le gouverneur, la pandémie du coronavirus a non seulement entraîné des pertes en vies humaines, mais aussi d'énormes conséquences sur le plan économique et social. Il a mis l'accent sur la transparence et l'équité dans la distribution.



"Je vous demande d'assurer une distribution transparente et équitable, respectant les critères de sélection que vous-mêmes avez arrêté, afin que cette assistance arrive directement aux bénéficiaires que sont les couches vulnérables", a dit le gouverneur. Une déclaration qui a été fortement appréciée par les bénéficiaires.



"Vu la souffrance que nos concitoyens ont du affronter à cause de la pandémie du coronavirus depuis le 19 mars dernier, je peux vous rassurer que ces opérations viennent à point nommé", a-t-il conclu.



Les vivres sont composés de lots de 81 kg de céréales, 18,5 kg de légumes et 6,75 kg d'huile.