Tchad : une assistance conséquente de l'État pour les sinistrés d'inondations

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, accompagné de ses proches collaborateurs, a effectué une visite d'inspection au magasin où sont entreposés les vivres et autres produits, destinés aux victimes des inondations.



Le ministre, Dr Abdel-madjid Abderahim, affirme que les inondations sont une catastrophe mondiale. Pour le Tchad, il y a un manque d'infrastructures qui aggrave les conséquences.



Les vivres qui seront distribués ont été mis à la disposition du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, à la suite d'un engagement personnel du président de la transition qui a octroyé des ressources conséquences, à travers le ministère des Finances et du Budget. « Le stock est totalement suffisant. Nous allons couvrir tout le Tchad avec les vivres et non vivres », assure le ministre.



S'agissant de la prise en charge sanitaire, des équipes sont mises dans les 23 provinces. Le ministère se dit rassuré de pouvoir répondre aux urgences avec ses dispositifs actuels.



La répartition ayant pris fin, dans les 10 arrondissements de N'Djamena, des commissions mixtes veillent désormais à la gestion équitable, pour la répartition dans toutes les provinces.