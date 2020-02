Tchad : une association à la rescousse des jeunes dans la recherche d'emploi

L’association de management de projets et de promotion de l’emploi des jeunes au Tchad a organisé vendredi une rencontre au Centre d’information et d’orientation des jeunes de N'Djamena, sur les techniques, les stratégies et d'autres méthodes visant à favoriser l'insertion professionnelle et dans la vie active.



L'objectif est de renforcer les capacités des jeunes sans emplois et d’échanger avec eux sur la recherche et la création d'emploi.



La rencontre visait également à informer les jeunes sur l'existence des différentes organisations spécialisées en matière d'assistance et de recherche d'emploi, ainsi que sur les procédés.



Le représentant de la ministre de la Femme, Ronnel Nantoiangue -par ailleurs directeur d'appui aux violences basées sur les femmes- a appelé tous les jeunes à ne pas se baser uniquement sur la fonction publique ou l’argent du pétrole.



Selon lui, il faut penser à créer des entreprises, mettre en place ses propres projets et faire des partenariats. "Ne pas rester les bras croisés et attendre l'intégration. Je vous rappelle que l'Etat ne va pas prendre tous les tchadiens et les intégrer", a souligné le représentant ministériel.