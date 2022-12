Tchad : une association d'appui psychosocial des victimes de violences sur le genre est créée

L'association se nomme "Regard social". Elle est créée pour apporter un soutien psychosocial aux victimes de diverses violences et en même temps lutter contre ce mal, explique sa fondatrice Djaibaye Korbegué.



Pour y parvenir, l'association organisera des campagnes de sensibilisation sur les différentes formes de violence et de protection des droits de l'enfant et de la femme. Des séminaires de plaidoyer sur l'équité genre seront pareillement organisés.