Tchad : une association lancée pour "pallier à certains maux que vit la société"

L'association Zilloul Arch a annoncé dimanche à la Bibliothèque nationale, le lancement officiel de ses activités, en présence de plusieurs invités et de membres du gouvernement.



Elle a pour but d'enseigner aux femmes musulmanes le saint Coran et la Sunna du prophète ; contribuer à la promotion de la culture et de la civilisation islamique ; propager les valeurs morales de l'islam dans notre vie quotidienne ; renforcer les liens de fraternité et d'amitié entre musulmans ; participer aux manifestations culturelles et religieuses ; sensibiliser les parents à lutter contre le mariage précoce et le mariage forcé ; et promouvoir la cohabitation pacifique entre les tchadiens.



D'après la président de l'association, Amouna Ali Sougui, "depuis sa création en 2015, l'association œuvre pour promouvoir la foi musulmane et prôner les valeurs religieuses en vue de renforcer l’esprit de fraternité entre les musulmans, renforcer leur capacités selon les règles de vie de notre foi islamique, en particulier promouvoir la culture musulmane et renforcer les capacités des femmes et filles musulmans par l’enseignement du saint Coran et de la sunna du prophète".



Dans sa ligne directrice, l'association vise également la sensibilisation des parents à lutter contre le mariage précoce et le mariage force, promouvoir la cohabitation pacifique entre les tchadiens sans distinction aucune, et soutenir les veuves, les orphelins et les personnes de troisième âge.



"Notre association a pour mission d’unir les musulmans et musulmanes par l’enseignement coranique dans tous les régions du Tchad car les valeurs islamiques en dépendent. Notre objectif spécifique est de faire de tous les musulmans tchadiens un peuple unique, autour d’un seul engagement : appliquer les valeurs de la religion islamique", a précisé la présidente de l'association.



Le président du comité d'organisation Ali Galmaï a indiqué que "c’est dans le souci de pallier à certains maux que vit la société tchadienne que cette association a été mise sur pied en 2015 par des jeunes venus de différents horizons."



"Cette organisation se veut un cadre d’échange et de communion entre les tchadiens. Nous entendons véhiculer à travers cette plateforme les valeurs de l’islam telles qu'enseignées par le prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Ces valeurs sont entre autres, la cohabitation pacifique entre les communautés, l'entraide, le soutien aux personnes nécessiteuses et tant d’autres", a-t-il précisé.