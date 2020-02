Tchad : une association s'implique pour porter la voix des jeunes du G5 Sahel

Plus globalement, le projet La voix des jeunes du Sahel vise à favoriser l'intégration de la jeunesse aux processus de prise de décisions politiques et socio-économiques au niveau local, national, régional et international. Il est mis en oeuvre par le Centre pour le dialogue humanitaire avec le financement du ministère des Affaires étrangères du Royaume du Danemark et du Fond fiduciaire de l'Union européenne.



"Les jeunes sont volontaires, ils veulent aller de l'avant, ils ont des idées. On ne peut qu'encourager ça", a déclaré Guillaume Benoit, chargé de programme de la délégation de l'Union européenne, et en charge du projet La voix des jeunes au Sahel pour le Tchad.



La cérémonie a également été marquée par la remise officielle et solennelle du prix Union européenne décerné à trois jeunes lauréats lors de la foire sur les opportunités économiques organisée en juillet 2019. Ils ont chacun reçu 900.000 FCFA après avoir été sélectionnés parmi sept projets.



Le directeur de la jeunesse au ministère en charge de la jeunesse, Dingamnayal kaldé Lwanga, s'est félicité de la pertinence des projets sélectionnés par le comité. "Vous êtes aujourd'hui en quelque sorte les portes-paroles des jeunes du G5 Sahel", a-t-il dit, les appelant à être disponibles, à faire preuve de professionnalisme, d'objectivité et de sérieux.