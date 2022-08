Tchad : une avenue au nom de Mbaïlaou Naïmbaye Lossimian

Dans le cadre du projet N'Djamena ville de la paix, plusieurs avenues de la capitale sont baptisés ou rebaptisés aux noms des anciens cadres, des hommes et femmes qui ont valablement servi le pays.



C’est le cas du regretté Mbaïlaou Naïmbaye Lossimian, ancien ministre de la Justice, président fondateur du parti ARD. Il est l'un des hommes qui ont marqué le Tchad. Une avenue a été donc baptisée en son nom.



C'est à Sabangali, dans le 3ème arrondissement, au cours d'une cérémonie organisée en présence des parents biologiques et politiques, des connaissances et de plusieurs invités et anciens amis du défunt.