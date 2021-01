Tchad : une baisse des cas de contamination mais un appel à la vigilance

Le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr. Ismaïl Barh Bachar, et le coordonnateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, ont animé lundi un point de presse hebdomadaire sur la situation épidémiologique.



Globalement, une baisse des cas de contamination est constatée avec 242 cas sur les sept derniers jours, contre plus de 300 sur la plage hebdomadaire précédente. "La courbe pour l'instant est en train de baisser mais attention (...) c'est maintenant qu'il faut renforcer les mesures barrières", souligne Dr. Ismaïl Barh Bachar.



Les autorités sanitaires appellent tout un chacun à respecter les mesures barrières.



"Les mesures barrières donnent des résultats. C'est possible en respectant les mesures barrières de limiter la contamination", relève Dr. Ismaïl Barh Bachar.



24 nouveaux cas ont été enregistrés dimanche. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 3161 dans 17 provinces.