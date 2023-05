TCHAD

Tchad : une banale altercation entre deux élèves se termine en fusillade à N'Djamena

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Mai 2023

VIDÉO.Une banale altercation entre deux lycéens à l'extérieur d'un établissement (un garçon et une fille) a dégénéré mercredi en fusillade dans le 8ème arrondissement de N'Djamena, entraînant la mort d'un gendarme et faisant plusieurs blessés. "Ils sont venus tuer mon frère et ont blessé quatre autres parmi mes frères. De plus, ils ont tué un gendarme parmi ceux qui étaient venus dans le cadre de l'intervention et ont fui en laissant leur véhicule avec 3 Kalachnikov à bord", explique une victime du drame, dans un témoignage à Alwihda Info.