Tchad : une base de données pour suivre l'adaptation au changement climatique

Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche, en collaboration avec le projet AMCC (Alliance mondiale contre le changement climatique) a procédé au lancement de l’atelier de validation et de mise à jour de la base de données pour le suivi de l’adaptation du changement climatique.



La validation permet de disposer d'une base de données qui sera présentée comme une expérience positive en matière de suivi et d'adaptation climatique au Tchad, que ce soit au niveau de la sous-région ou international.



La base de données vise à analyser les éléments de terrain afin de permettre le développement d’un système d’information national reposant sur une base de données centrale. Elle devra proposer toutes les fonctionnalités nécessaires pour stocker et traiter l’ensemble des données sur l’adaptation du changement climatique.



L'AMCC contribue au renforcement de la gouvernance du climat au Tchad et à l’intégration des enjeux liés à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique.