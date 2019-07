Tchad : une "bouffée d’oxygène" pour les paysans après l'accord sur le coton

Le président du Réseau des associations pour la paix et la et la cohabitation pacifique du Logone Occidental (RAPCLO), Moussa Alkhali Moussa se félicite dans un communiqué de presse, de la signature d'un accord entre le Gouvernement tchadien, le Groupe Olam ainsi que l’Union des producteurs de coton du Tchad (UNPCT).



Cet accord a été rendu possible par le paiement des arriérés des cotonculteurs de 2016-2017. Selon lui, ce geste qui apporte une bouffée d’oxygène à nombre de familles paysannes est à mettre à l’actif du Président de la République Idriss Déby Itno qui s’est investi personnellement pour que ces dettes soient payées afin de relancer la filière coton.



Cette filière fait vivre non seulement plus d’un tchadien mais donne un coup de fouet à l’économie nationale.



Le RAPCLO encourage en outre le Président de la République à s’impliquer d’avantage pour que les cotons-culteurs donnent le meilleur d’eux-mêmes dans la production de coton afin de donner un coup d’accélérateur à l’économie du pays.



Moussa Alkhali Moussa demande à la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et de l'artisanat (CCIAMA) de multiplier les contacts avec d’autres partenaires extérieurs pour l’industrialisation d’autres secteurs agricoles, afin de rendre les producteurs agricoles plus dynamiques et plus aptes à l’exportation de leurs produits vers d’autres marchés prometteurs.



Le RAPCLO exhorte les cotons-culteurs à rester vigilants et attentifs aux conseils des techniciens de la nouvelle CotonTchad, non seulement pour un bon rendement mais aussi pour une production des fibres de qualité.