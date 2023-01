Tchad : une cabine téléphonique consumée par les flammes à Bébédjia

Un incendie d'origine non maîtrisée a ravagé ce 25 janvier 2023 à Bébédjia, aux environs de 14 heures, une cabine téléphonique dans un conteneur installé par Airtel.



Les dégâts matériels sont importants car tout est parti en fumée : une soixantaine de smartphones, des petits téléphones, plus de 80 batteries de téléphones, 100 cartes SIM vierges et une somme en espèce de plus de 60 000 FCFA.



Le gérant de la cabine, sous le choc, décrit avec difficulté la genèse de l'incendie.



Il espère l’indulgence de ses clients pour les modalités de dédommagement.