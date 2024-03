Tchad : une campagne contre les VBG et le mariage précoce à Bébédjia

Cette initiative est portée par la plateforme Union des Femmes en Marche pour le Développement de la Nya, rendue possible grâce au financement de l'Agence Française de Développement en partenariat avec OXFAM-TCHAD.



Après les mots de bienvenue du maire 1er adjoint, Baounoudji Parfait, le formateur de la plateforme des femmes de la Nya, Bere Bertin, a rappelé le contexte et la justification du projet. Pour une compréhension claire, la présidente de l'Union des Femmes en Marche pour le Développement de la Nya, Rokoule Nekian Brigitte, a déclaré que toute action en faveur d'une femme ou d'une fille était un service rendu à toute l'humanité. Elle a également sollicité l'engagement des autorités locales et traditionnelles pour favoriser le bien-être de la population.



Le Secrétaire Général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet de la Nya, a exprimé sa satisfaction quant à l'initiative, soulignant son importance capitale en accord avec la politique gouvernementale, notamment celle du président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno. Il a également informé l'auditoire que ce projet contenait un défi qu'il fallait relever à tout prix.



Le lancement de ce projet vise à éradiquer les pratiques néfastes des violences basées sur le genre et du mariage précoce dans les villages et quartiers ciblés pour la sensibilisation, à savoir Doungabo, Mainani, Dobeme et Bekouanodji.