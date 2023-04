Tchad : une campagne de dépistage de la malnutrition aiguë à N'Djamena

Du 20 au 25 mai 2023, Dignité International a mené une campagne de dépistage actif de la malnutrition aiguë, dans les zones du projet qu'elle porte, dans la ville de N'Djamena, avec une attention particulière portée aux zones d'Amsinéné 2, Abourdja, Adda Sakine et Boutalwali/district de N'Djamena Nord.



Cette campagne visait à détecter et à prendre en charge, de manière précoce, les enfants âgés de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë, grâce à la mesure du périmètre branchial et à la recherche d'œdèmes nutritionnels.



Selon Youfedi Abdul-Aziz Hassan, coordinateur pays de Dignité International au Tchad, cette campagne était nécessaire, car l'ONG a construit un centre de santé dans la zone d'Amsinéné. Il a également souligné que cette zone sera une zone d'intervention pour Dignité International, non seulement pour la malnutrition aiguë, mais aussi pour d'autres pathologies.



Il est important de noter que des superviseurs ont été formés lors d'un atelier, en collaboration avec le ministère de la Santé, avant d'être déployés sur le terrain.



À la fin de cette campagne, les enfants souffrant de malnutrition aiguë seront identifiés, les enfants malnutris seront référencés et les autres maladies seront également identifiées. Cette campagne est une initiative importante pour lutter contre la malnutrition et améliorer la santé des enfants dans la région.