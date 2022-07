Tchad : une campagne de mobilisation citoyenne pour le dialogue lancée à Am-Timan

Les activités de sensibilisation de la campagne de mobilisation citoyenne pour l'appropriation du Dialogue national inclusif seront mis en œuvre par le consortium des organisations de la société civile au Tchad. Ce consortium va mener plusieurs séances dans quatre provinces à savoir le Batha, le Guéra, le Salamat et le Sila. Onze départements seront touchés.



Le président du comité d'organisation, Ahmat Hassan Bremé, se félicite de la présence massive des participants à cette mobilisation d'une importance majeur.



Le chef de mission, Djido Dahiyé Sabane, déclare que les activités de sensibilisation vont se dérouler en trois phases. Avant, pendant et après le dialogue.



L'objectif principal est d'amener les populations à mieux cerner l'importance du dialogue national inclusif, et renforcer les capacités des organisations locales pour une meilleure implication dans l'apaisement et la réussite de la transition.



Officiant les travaux, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam notifie l'importance de ce rendez-vous qui, selon lui, doit être considéré comme un moment de communion nationale pour lequel, chaque citoyen doit se sentir concerné.



Il poursuit en précisant que cet évènement est envisagé par le gouvernement de transition comme une phase clé pour le retour à l'ordre constitutionnel et le raffermissement de la paix et de la cohésion nationale.



Des activités variées seront produites par le consortium pour permettre aux organisations locales d'appréhender les acquis de ce dialogue.