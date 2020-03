Tchad : une campagne de promotion de la santé de reproduction lancée à Am-Timan

Une cérémonie de lancement officiel de la campagne de promotion de la santé de reproduction et de la planification familiale a eu lieu ce dimanche 1er mars à Am-Timan. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA qui a représenté le Gouverneur.



L'objectif principal de cette campagne est d'appuyer les équipes de terrain dans leurs activités afin de contribuer à l'accélération de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et infantile.



Appelée la "quinzaine nationale", cette campagne de la santé de reproduction, comme son nom l'indique, est prévue pour une durée de 2 semaines. Durant cette campagne, des équipes venus du niveau central vont appuyer les agents sanitaires locaux.



Le délégué sanitaire provincial du Salamat, Al-Hadj Ahmed Idriss a fait savoir que cette campagne est organisée dans 11 villes du Tchad dont Am-Timan fait partie. Selon lui, au cours de cette quinzaine, plusieurs activités seront menées, notamment la consultation prénatale, la planification familiale, le dépistage volontaire du VIH et les accouchements assistés. Des réunions de plaidoyer seront organisées avec les autorités locales sur des thématiques liés à la santé de la mère et de l'enfant.



Ouvrant officiellement les travaux, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab MARA, souligne que le président de la République du Tchad Idriss Deby Itno, par le biais du ministère de la Santé publique, a initié cette campagne de sensibilisation pour amener les hommes et les femmes à une prise de conscience en vue d'adopter un comportement responsable.



Rappelons que la quinzaine est une campagne de sensibilisation qui a vu le jour depuis l'an 2012. Elle se déroule chaque année dans quelques villes du Tchad.