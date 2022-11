Tchad : une campagne de sensibilisation scolaire au Salamat

Une campagne de sensibilisation scolaire a été organisée ce 5 novembre 2022 à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, par la fondation ACRA.



La clôture de cette caravane dont le thème est : "Aller à l'école dans un milieu de paix c'est mon droit. Tu, ne le touches pas !", est manquée par un grand meeting ce samedi à la place de l'indépendance de la ville d'Am-Timan. Les élèves des écoles primaires publiques et privées ont massivement pris part à ce grand évènement. La campagne s'est déroulée en présence des autorités éducatives et de la population qui y a également pris part.



Par cette campagne organisée en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, ainsi que les autres partenaires, la fondation ACRA voudrait rappeler que l’education est un droit humain qui doit être accessible à toutes les personnes, sans aucune discrimination. Aller à l’école, apprendre à lire et écrire ne devrait jamais être un privilège, c’est un droit dont tous les enfants doivent bénéficier.



Plusieurs messages liés au thème principal de la caravane ont été transmis lors de l’évènement par l’équipe de la fondation et la troupe théâtrale "Zakouma culture" qui a présenté des sketchs. Les élèves ont eu droit à la participation à des jeux-concours dont les questions sont liées au message transmis au cours de la séance.



L’inspecteur départemental du Bahr-Azoum, Abakar Siddick Bakary, représentant le délégué provincial de l’éducation nationale du Salamat, se félicite du choix porté sur sa localité. Selon lui, ce choix est symbolique et significatif. Symbolique parce que Am-Timan est le chef-lieu de la province, et significatif, parce qu’en matière d’education, la province du Salamat reste un peu dans la traine par rapport aux autres provinces.



Des prix ont été remis aux lauréats des jeux-concours et ceux déclarés meilleurs lors de la compétition sur la présentation des poèmes.