Tchad : une campagne de sensibilisation sur l'importance du référendum lancée au Ouaddaï

Le Centre de recherche pour le développement local (CRADEL) a officiellement lancé ce mardi 1er août 2023 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, une campagne de sensibilisation sur l'importance du référendum.



Les activités de cette campagne ont été inaugurées par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, qui représentait le gouverneur. La cérémonie s'est tenue à l'Adetic d'Abéché, en présence du 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, ainsi que d'autres invités.



Cette campagne s'inscrit dans le projet de renforcement de la participation citoyenne pour une transition inclusive et pacifique au Tchad, en mettant l'accent sur l'importance du référendum, en particulier dans la région du Ouaddaï.



Abdelhamid Hassaballah Djelo, coordinateur du CRADEL, a souligné que cette campagne vise à sensibiliser toute la population, en particulier les jeunes et les femmes en milieu rural, afin qu'ils participent activement et massivement au référendum qui conduira le pays vers le retour à l'ordre constitutionnel.



Il a également souligné que le CRADEL œuvre pour consolider la paix et la démocratie au niveau local, et qu’il est essentiel pour un développement durable. Il a enfin exprimé sa gratitude envers les autorités de la province pour leur disponibilité à soutenir le CRADEL dans ses actions visant à promouvoir la citoyenneté au niveau local.



Lors du lancement de cette campagne, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a précisé que le gouvernement d'union nationale, sous la direction du président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, a mis en œuvre un processus conduisant à l'élaboration d'un nouveau cadre juridique et institutionnel, en vue de rétablir l'ordre constitutionnel.



Pour lui, c'est le résultat du Dialogue national inclusif qui permettra de maintenir le cap vers le progrès enregistré dans la mise en œuvre des réformes et du cahier des charges du gouvernement d'union nationale, qui travaille activement pour l'organisation du référendum.



Abakar Hissein Didigui a affirmé que cette initiative devrait être encouragée, en mettant l'accent sur le rôle important de la société civile, non seulement dans le suivi du processus électoral, mais également dans la sensibilisation de la population. Il a invité tous les leaders à s'associer pour que la population puisse être sensibilisée et participe activement au référendum.