Tchad : une campagne de sensibilisation sur la violence en milieu scolaire à l'université HEC

La présidente de l’ONG La voix de la femme, Mme. Amina Tidjani a organisé ce mercredi 27 novembre, une campagne de sensibilisation et d’information à l’Université HEC Tchad, en présence de la secrétaire exécutive 1ère adjointe du Réseau africain des femmes ministres et parlementaires du Tchad, Mme. Assia Mahamat Ahmad et plusieurs étudiants de l'université.



La campagne s'est axée sur le thème : ’’les différentes types des violences en milieu scolaire’’, et a pour objectif de sensibiliser et d’informer les étudiants de l'université sur les différentes formes de violence en milieu scolaire et les conséquences qui en découlent.



Selon Mme. Assia Mahamat, "les violences faites aux femmes ne sont pas des seulement des simples violences faites aux femmes, mais elles sont des crimes contre l’humanité". Elle demande aux autorités coutumières et traditionnelles "d’arrêter cette pratique inhumaine et dégradante contre la vie nos jeunes".



"Notre campagne de sensibilisation et d’information sur les différents genres des violences en milieu scolaire contre les jeunes et femmes ne s’arrêtera pas à la capitale seulement ; nous effectuerons la prochaine campagne de sensibilisation et d’information dans les différentes provinces du Tchad à savoir : le Chari Baguirmi, le Hadjer Lamis, etc", a expliqué Mme. Assia Mahamat.



Plusieurs questions ont été posées par les étudiants et étudiantes aux sensibilisateurs dans le cadre de cette campagne.