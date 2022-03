Tchad : une campagne de soutien à la langue arabe dans la zone méridionale

Une délégation de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad, à sa tête le docteur Hassaballah Mahdi Fadla est en campagne de sensibilisation sur le renforcement de l'esprit patriotique et la cohabitation pacifique dans le sud du pays.



Après le Moyen chari, le Mandoul et les deux logones, la délégation séjourne à Kelo. Elle est accueillie par beau nombre d'arabophones et élèves de l'école arabe de la ville de Kelo. L'objectif de cette campagne est de livrer le message du vivre-ensemble entre les fils et filles du Tchad, redynamiser les bureaux provinciaux et s'enquérir de l'évolution de la langue arabe dans les provinces.



Le président national Hassaballah Mahdi Fadla demande aux arabophones de la ville de Kelo de cultiver l'amour du pays et le vivre-ensemble. Le sous-préfet de Kelo rural, Moussa Togoi Maide, demande à l'assistance de doubler d'efforts pour la que la langue arabe puisse évoluer à Kélo. Il précise que cela demande l'engagement de tout un chacun.



Après les interventions, l'équipe du comité provincial pour la promotion de la langue arabe de la Tandjile a été installée officiellement. Oumar Malam Ali en est le président.