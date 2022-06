Tchad : une campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée au Salamat

Prévue du 10 au 13 juin dans la province du Salamat, cette campagne de vaccination contre la poliomyélite prend concerne les enfants âgés de moins de 5 ans. La poliomyélite, cette maladie handicapante, constitue un problème majeur de santé publique.



Le délégué sanitaire provincial du Salamat, Adoum Mahamat Tidjani, a déclaré que si une régression considérable des cas est constatée à travers les séries de campagne de vaccination de part le monde, ce recul est le résultat de l'effort fait au niveau mondial par les gouvernements et leurs partenaires.



Dans son allocution, le responsable de la délégation sanitaire provinciale a fait le bilan de la campagne de vaccination lancée du 13 au 16 mai 2022 par sa délégation. Selon les chiffres qu'il a présentés, son institution a pu vacciner dans la province, 153.247 enfants de 0 à 5 ans sur une population cible de 153.397, soit un taux de couverture de 99,90%. Pour atteindre ce résultat, 400 équipes sont mobilisées dont 800 vaccinateurs et 142 superviseurs.



Pour le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, l'éradication de la poliomyélite au Tchad est un défi national. Pour se faire, il invite toutes les autorités politiques, administratives, chefs traditionnels, religieux et parents, à jouer leur rôle dans la lutte contre la maladie.



Le gouverneur reconnaît que ces multiples campagnes ont certes permis de protéger un grand nombre d'enfants dans la province mais il rappelle que beaucoup d'enfants ciblés échappent encore aux dispositifs médicaux mis en place pour les atteindre.



Pour lancer officiellement la campagne, le gouverneur a administré deux gouttes de vaccin à un enfant.