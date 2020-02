Tchad : une campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée

L'édition 2020 de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été lancé par le ministère de la Santé publique avec ses partenaires dans les provinces du Chari Baguirimi, Hadjer Lamis, Batha, Guera et du Salamat.



Ce week-end, le ministre de la Santé publique Mahamoud Youssouf Khayal et la ministre secrétaire générale du Gouvernement Mariam Mahamat Nour se sont rendus à Massénya, chef-lieu de la province du Chari-Baguirmi.



A Mongo, dans la province du Guéra, une cérémonie de lancement a eu lieu en présence des responsables de la localité, a constaté Alwihda Info. La troupe théâtrale ''Le réveil'' a fait une prestation de sensibilisation sur la transmission du poliovirus, mettant en garde les parents.



Le ministre de la Santé publique Mahamoud Youssouf Khayal a expliqué que cette maladie figure au rang des urgences et des priorités nationales. "Un enfant atteint du virus de polio peut contaminer des centaines d'autres enfants autour de lui. Nous devons redoubler d'efforts pour que notre pays soit un pays sans polio, et pour toujours", a affirmé le ministre.



​"Les gens parlent par ignorance, ils disent que le vaccin contre la polio rend stérile. Ça ce n'est pas vrai. C'est un vaccin qui protège les enfants contre cette maladie. Chers parents, envoyez vos enfants pour qu'ils soient tous vaccinés", a déclaré Mariam Mahamat Nour, ministre secrétaire générale du Gouvernement.



Depuis septembre 2019, un cas de polio a été décelé dans un ménage à Koundoul. Deux autres cas ont été détectés à Mongo. Les enfants resteront handicapés à vie, a souligné le ministre Mahamoud Youssouf Khayal.



La vaccination cible les enfants âgés de 0 à 59 mois, et devrait concerner près de 549.000 enfants dans les cinq provinces.