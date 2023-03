Tchad : une campagne de vaccination du bétail lancée dans la Tandjilé

La gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane, a lancé ce 9 mars, la campagne de vaccination conjointe contre la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) au Ferrick Nadji, dans le canton Ninga.



Cette campagne de vaccination a pour objectif d’éradiquer la PPR et de contrôler la PPCB, afin de proposer des stratégies adéquates pour une meilleure campagne de vaccination contre la PPR et la PPCB, dans la province de la Tandjilé.



S'agissant de cette campagne, la délégation provinciale de l’Elevage et des Productions animales de la Tandjilé a reçu 210000 doses de vaccin contre la PPR et 90000 doses de vaccin contre la PPCB.



Pour le délégué de l'Elevage et des Productions animales, Dr Djoudeitingar Ditaroh, la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants, sont deux maladies infectieuses très dangereuses qui déciment chaque année de milliers d’animaux, en l’occurrence les bovins et les petits ruminants.



Selon lui, cette campagne de vaccination nécessité l’implication de toutes les couches socioprofessionnelles de la place, pour le bon déroulement de cette campagne afin d'atteindre l'objectif d'amélioration durable de la santé animale.



Lançant officiellement cette campagne de vaccination contre la PPR et la PPCB, la gouverneure de la province de la Tandjilé, Eldjima Abderrahmane a salué l'engagement des plus hautes autorités du pays, et les partenaires au développement, pour l’implication dans cette lutte et surtout, la prévention contre les maladies animales.



La dose du vaccin PPCB est payante à 100 FCFA, par contre la dose du vaccin PPR est gratuite. Pour joindre l’acte à la parole, la gouverneure a vacciné un animal.