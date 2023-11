Tchad : une campagne lancée pour la sensibilisation au référendum à Ati

Le consortium des organisations de la société civile du Tchad (COSCT) lance la campagne de sensibilisation de la population du Batha, sur la participation citoyenne au référendum constitutionnel.



Cette campagne vise à sensibiliser la population afin qu'elle participe massivement et activement au référendum qui conduira le pays vers le retour à l'ordre constitutionnel. Elle se déroulera dans les trois départements du Batha, à savoir le Batha Ouest, le Batha Est et le Fitri.



Dans son discours introductif, le chef de mission, Djahadine Ousmane a souligné que le référendum est un acte fondamental et déterminant pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il appelle les électeurs en âge de voter à retirer leurs cartes le jour dit, pour accomplir leur devoir civique.



C'est pourquoi ils ont choisi le message suivant : « Je suis jeune et je participe au processus électoral : j'ai ma carte d'électeur ». « La réussite du référendum constitutionnel est un devoir citoyen », a-t-il ajouté.



Lors du lancement de la campagne de sensibilisation, le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, a déclaré que le COSCT mènera plusieurs activités dans le Batha, dans le cadre de la campagne pour la participation citoyenne au référendum, et la recherche d'une paix définitive au Tchad.



Il exhorte tous les responsables administratifs et traditionnels à apporter leur soutien aux équipes de sensibilisation du consortium, afin de bien mener leurs activités sur le terrain.