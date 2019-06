Tchad : une campagne lancée pour renforcer la cohabitation pacifique

N'DJAMENA - L’Association culturelle pour le développement social (ACDS) a lancé officiellement ce samedi, à la Maison des Médias, la campagne nationale pour le renforcement de la cohabitation pacifique au Tchad. L’annonce est faite par son coordinateur, General Abbass Mahmoud Tahir, en présence des membres de l’association.



L’objectif de cette campagne est de sensibiliser toutes les couches sociales sur l’importance de la paix et de la cohabitation pacifique à travers la réalisation des activités diverses notamment des conférences, formations, et festivités Culturelles.



L’ACDS lance une initiative de paix et de réconciliation dénommée « Campagne nationale de raffermissement de la cohabitation pacifique au Tchad ». Elle se tiendra de juin à septembre prochain à N'Djamena et dans quelques localités du pays.



Plusieurs activités seront menées par les instances dirigeantes de cette campagne telles que des visites de terrain, des rencontres avec les populations, leaders d’opinions, autorités administratives et activistes socio-culturels, des conférences, des formations, des prêches dans les lieux de culte -en collaboration avec les religieux- et une vaste campagne de sensibilisation et d'incitation à la coexistence.



Pour le coordinateur général de l’Association, Abbass Mahmoud Tahir, « Il est inutile de rappeler que toute communauté ne peut être à l’abri total des conflits ou des crises, quelles que soient leurs formes qui diffèrent évidemment d’un pays à un autre. Ces conflits provoquent fréquemment et malheureusement la désolation, la perte en vies humaines, la destruction des biens, la méfiance entre les communautés et les conséquences sont énormes ».



Abbass Mahmoud Tahir affirme que cette campagne nationale sera ouverte à toutes les personnes de bonne foi et de bonne volonté, soucieuses de l’avenir commun et pacifique de la société et du pays.