Tchad : une campagne mondiale de collecte de fonds en faveur des réfugiés soudanais

Sous le slogan « Au-delà des statuts et des frontières, l'Humanité », l'Association Tchad notre Pays a organisé une conférence de presse le 30 juin 2023, à la Maison des Médias.



L'objectif était de mobiliser des fonds pour venir en aide aux réfugiés qui souffrent énormément de la crise au Soudan.



Cette organisation met en place un projet de collecte de fonds mondiale intitulé « Aidons les réfugiés soudanais avec un dollar ». Lors de son discours de circonstance, la présidente de l'association, Mouna Kalimi Sougui, a souligné que cette campagne de collecte de fonds ne connaît pas de frontières, de limites géographiques, ni de distinctions sociales.



Elle est ouverte à tous, indépendamment de la religion, la nationalité ou du statut social. « Nous ne devons pas rester de simples spectateurs, ou de simples témoins passifs face à la crise que traverse actuellement le Soudan », a souligné la présidente.



Elle enjoint chaque individu à répondre à cet appel, qui consiste, à travers ce geste symbolique mais porteur de sens, à améliorer les conditions de vie, de logement, de santé, de nutrition et d'éducation des déplacés et des réfugiés soudanais.