Tchad : une campagne nationale d'identification des abonnés de téléphonie mobile

Les abonnés doivent se rendre dans les boutiques ou conteneurs des opérateurs téléphoniques munis d'une carte d'identité nationale, d'un passeport, de toute autre pièce contenant un numéro national d'identification, ou une carte de séjour.



Les abonnés qui sont identifiés sur la base des anciens documents non conformes aux nouvelles exigences sont invités à le faire le plus vite que possible afin de conserver leur numéro. Passé ce délai, ils seront simplement suspendus des réseaux jusqu'à leur régularisation.