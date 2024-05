Tchad : une campagne nationale de vaccination contre la polio du 17 au 19 mai 2024

Cette campagne a pour but primordial d'interrompre la circulation du poliovirus variant de type 2 sur l'ensemble du territoire tchadien, de prévenir la carence en vitamine A, et de traiter les vers intestinaux chez les enfants.



Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a décidé d'organiser cette campagne dans les 23 provinces. Selon la Direction en charge, il existe un problème nutritionnel chez les enfants, causant souvent des carences en vitamine A. Pour remédier à cela, la Direction Polio a instauré une stratégie de supplémentation en vitamine A pour les enfants âgés de 6 à 59 mois (deux fois par an).



Il est à noter également que les médias jouent un rôle incontournable dans cette campagne. Ils sont inclus dans cette initiative car ils permettent de diffuser l'information et de communiquer efficacement sur la vaccination et la lutte contre la polio.