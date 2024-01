Tchad : une caravane de circoncision collective en soutien aux familles en difficulté

Dans le but de prévenir et de soulager les populations, le cabinet Afia a lancé une caravane de circoncision collective pour les garçons de 5 ans et plus, afin de venir en aide aux personnes en situation financière difficile.



Cette initiative a débuté hier, lundi 22 janvier 2023, au sein du cabinet médical situé dans le quartier Goudji Hilé Houdjadj, dans le 1er arrondissement.



Mahamat Saleh Hassan a souligné que le lancement de cette caravane vise à soutenir les personnes dans le besoin, notamment celles dont les pères sont à l'étranger, pour des raisons professionnelles. L'objectif principal de cette caravane est d'offrir un accès gratuit à la circoncision à tous ceux qui en ont besoin. Pour cela, il est nécessaire de s'inscrire au cabinet.



Le médecin généraliste, Mahamat Ali Abdoulaye Moustapha, a indiqué que c'est la première fois qu'une telle initiative est organisée.



Il a également mentionné l'importance de la circoncision dans la prévention contre le VIH, le virus du papillome humain (VPH), et d'autres infections sexuellement transmissibles. Cette caravane vise à aider les populations en difficulté, en offrant des services de santé essentiels.