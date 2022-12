Tchad : une caravane de la paix et de la cohésion sociale lancée à Abéché

L’association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement, a lancé officiellement le 1er décembre 2022 au stade d’Abéché, une caravane de la paix et de la cohésion sociale dans la province du Ouaddaï.



C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui qui a officié la cérémonie au stade d’Abéché. Le lancement de cette campagne coïncide avec la 32ème édition de la journée de la liberté et de la démocratie.



L’objectif visé par l’association est de toucher du doigt les causes qui freinent le vivre-ensemble, en étroite collaboration avec la politique du gouvernement de transition qui considère le vivre-ensemble, à travers la jeunesse, comme un pilier du développement d’une nation, d'un peuple uni, fort et prospère. Le président du comité d'organisation de la cérémonie, Mahamat Imran Mahamat, s'est réjoui du degré de mobilisation de la population d’Abéché à cet événement.



Selon lui, cette mobilisation témoigne à suffisance de son engagement en faveur de la paix dans la province et partant tout le pays. Le président de l’association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement, Abakar Mahamat Saleh alias Kabouche, a souligné que son organisation a pris l’initiative d’apporter sa contribution à la recherche de la paix et au vivre-ensemble entre les différentes communautés vivant dans le Ouaddaï à travers cette campagne.



Abakar Kabouche a ensuite fait le bilan de certaines activités réalisées avec le concours des uns et des autres, notamment : l’organisation de séances de prière pour la paix, à travers la lecture du Saint Coran, l’organisation des journées de salubrité, la remise de dons aux nécessiteux, la distribution des moustiquaires imprégnés, des kits scolaires dans certains établissements scolaires et l’évacuation d'un malade souffrant de la pathologie du gros cœur.



Lançant la caravane, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a relevé que cette campagne cadre parfaitement avec la vision des autorités qui font de la paix et de la cohabitation pacifique leur souci majeur dans cette de transition. Il a exhorté l’association Toumaï à intensifier cette caravane de sensibilisation sur la paix dans toute la province.



Au cours de la cérémonie, plusieurs attestations de reconnaissances ont été décernées à quelques personnalités de la province qui ont contribué positivement, aux côtés de l’association pour que cette caravane puisse être lancée. Il faut noter aussi la présence d’artistes chanteurs et comédiens venus de Ndjamena tels que : Assengné, Akhabach et Mahamat Ali Darsila pour agrémenter cette campagne.