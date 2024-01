Tchad : une caravane de neurochirurgie lancée au CHU La Renaissance

Une caravane de neurochirurgie a été lancée à l'hôpital CHU la Renaissance par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, le 22 janvier 2023.



Le directeur général de l'hôpital CHU la Renaissance, Dr Fandebnet Siniki, a souligné que cette mission dans l'établissement tchadien permet de soulager les neurochirurgiens tchadiens, spécialistes de pointe mais en nombre insuffisant face à la forte demande des compatriotes. Lors de cette journée, plus de 12 patients ont été opérés par les équipes chirurgicales saoudiennes et tchadiennes.



Dr Siniki a exprimé l'espoir de voir ce genre de mission s'inscrire dans la pérennité et la régularité pour permettre aux praticiens tchadiens de poursuivre les échanges pour les cas les plus complexes. Il a également souligné le besoin d'équipement et de consommables pour que les neurochirurgiens tchadiens puissent continuer à offrir des soins de qualité après le départ des Saoudiens.



Le ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la politique du gouvernement tchadien visant à promouvoir une couverture sanitaire universelle et à offrir des soins de qualité. La caravane humanitaire de neurochirurgie est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui assurera des consultations, des dépistages, des traitements, des distributions de médicaments et de kits d'hygiène, ainsi que des interventions chirurgicales complexes. Cette caravane nationale ciblera les maladies les plus graves et compliquées qui affectent les populations des zones urbaines et rurales.



En outre, la caravane va renforcer les capacités du personnel de santé local au niveau des différents CHU, en leur offrant des formations, des équipements et des supports techniques. Cette initiative illustre la coopération et la complémentarité entre les différents acteurs du secteur de la santé.



La caravane de neurochirurgie opérera pendant une semaine à l'hôpital CHU la Renaissance.