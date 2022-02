Tchad : une caravane de sensibilisation sur le vivre-ensemble lancée à Kelo

Le collectif des organisations de la ville de Kelo, constitué du cadre de dialogue, des associations des jeunes, des artistes, des filles médiatrices et filles mères, les Associations des droits de l’Homme (ADH) et les ambassadeurs de la paix a lancé une caravane de sensibilisation en faveur du bon vivre-ensemble, entre les communautés dans les 5 sous-préfectures du département de la Tandjile-Ouest.



Le dimanche 20 février 2022, l'équipe s'est rendue à Baktchoro après avoir ouvert les activités la veille à Bologo. Partout dans ces deux localités sillonnées, une présentation de sketchs, précédée des interventions des chefs de canton du milieu, des sous-préfets et des personnes ressources, ainsi que des danses populaires.



Il faut relever que la délégation est accompagnée dans son déplacement par des personnes ressources, notamment le secrétaire général du département de la Tandjile-Ouest, Ali Abakar Issa, le directeur de la radio Bargadje, Malloum Mahamat Abakar, Djimdigue Albert, président du collectif des ADH de la Tandjile-Ouest