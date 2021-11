Tchad : une caravane ophtalmologique de la cataracte lancée au Salamat

La Fondation Grand Cœur a lancé officiellement ce mardi 16 novembre 2021, sa caravane ophtalmologique de la cataracte, dans la province du Salamat. La cérémonie de lancement a été organisée au sein de l'hôpital provincial et présidée par Abdoulaye Ibrahim Siam, gouverneur de ladite province.



A travers cette caravane, la Fondation Grand Cœur, en partenariat avec le Programme national de lutte contre la cécité et l'Association la plume pour la culture et le développement, ont fixé comme objectif principal, d'atteindre 500 personnes touchées dans la province du Salamat. L'opération s'étend sur une semaine, à l'hôpital provincial d'Am-Timan.



Représentant le délégué sanitaire, le médecin-chef du district, Adoum Garba, souligne que cette initiative de la Fondation, qui n'est pas à son premier passage dans la province, constitue un ouf de soulagement pour les malades, et mérite d'être encouragée. Le chef de mission, Moustapha Alifa, invite la population de la province et des villes avoisinantes, de saisir cette occasion pour se faire consulter afin d'être soignés gratuitement.



Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, précise que tout bon développement d'un pays passe par la santé de sa population. C'est pourquoi le gouvernement de transition y accorde un intérêt particulier. Après la cérémonie, il s'est rendu au bloc opératoire pour s'enquérir du démarrage effectif de l'opération.