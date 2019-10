Tchad : une caravane ophtalmologique gratuite à Bitkine

La fondation Grand coeur a lancé samedi une vaste caravane ophtalmologique à Bitkine dans le département d'Abtouyour, province du Guéra.



Cette opération ophtalmologique organisée par la FGC et le Programme national de lutte contre la cataracte (PNLC) vise à prendre en charge gratuitement plus de 500 opérations de la cataracte et autres pathologies ophtalmologiques.



La cérémonie de lancement s'est déroulée à l'hôpital central de Biktine, en présence de plusieurs invités et responsables de la localité.