Tchad : une cartographie dévoilée pour le bitumage de 75 km de route à N'Djamena

La cartographie reflétant les voies à bitumer, à travers la capitale, a été soumise le 29 novembre au ministre en charge des Infrastructures et du Désenclavement, Dr Idriss Saleh Bachar, informe le département ministériel.



Dans son discours d'investiture, le président de la transition, Mahamat Idriss Deby a annoncé le bitumage de 75 km de rues à N'Djamena. Le projet colossal est désormais en voie de matérialisation. « Au-delà des travaux en cours, l’on observe en plus sur la carte, certaines artères du 1er, 7ème, 8ème et 9ème arrondissement qui recevront des travaux de bitumage des rues.



Le ministre a eu des explications sur le choix porté sur chaque rue à asphalter », détaille le ministère. Des choix qui selon les techniciens du ministère ont été faits pour désenclaver les quartiers périphériques à forte démographie ; les grandes artères ayant un grand trafic ; certaines rues menant vers des structures sanitaires ; des zones inondables dont les canalisations permettront l’évacuation des eaux pluviales vers le fleuve et vers les bassins de rétention.



Observant sur la cartographie, où dans certaines municipalités les voies à bitumer sont plus concentrées que d’autres, Dr Idriss Saleh Bachar a demandé à ce que les itinéraires soient revues et de manière équitable en citant le quartier Gassi, dans le 7ème arrondissement, qui doit en bénéficier davantage vue la densité démographique dans cette contrée. Le ministre a demandé à ce que des issues soit identifiées et ouvertes, avant le démarrage de travaux afin de faciliter le trafic routier urbain.