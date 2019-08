Tchad : une centaine d'armes de guerre saisies dont un lance-roquettes

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a pris part ce samedi matin, à la Légion n°2 de la gendarmerie d'Abéché, à la présentation de 116 armes de guerre de tous les calibres, dont un lance-roquettes.Les armes ont été récupérées entre les mains de civils lors d'une opération menée par les forces de défense et de sécurité de la commission mixte de désarmement.Le coordonateur en charge du désarmement, colonel Adoum Boromi s'est félicité du travail mené par les différentes unités des forces de défense et de sécurité au cours des opérations.Le commandant de légion n°4 de la gendarmerie d'Abéché, colonel Hamid Batit Ali, a indiqué que "les détenteurs d'armes de guerre constituent un danger pour la société". Il a assuré le gouverneur que tout est mis en place pour les traquer.Le gouverneur Ramadan Erdebou s'est félicité des opérations réalisées par la commission de désarmement. Il a renouvelé son appel à la population de rendre les armes, et a appelé les leaders traditionnels à s'impliquer davantage car la "réussite des opérations" permettra aux civils de "vivre dans la quiétude."Tout citoyen surpris avec une arme sera arrêté et emprisonné à Koro Toro, a rappelé le gouverneur.Ce jeudi, 67 militaires sur les 200 attendus sont arrivés à Abéché en avion cargo pour renforcer les effectifs dans la province du Ouaddaï.