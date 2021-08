Tchad : une centaine de déplacés au Lac suite à un conflit intercommunautaire

102 personnes d'environ 25 ménages ont quitté le 21 juillet les villages de Layrom et Tchougoudi situés dans la sous-préfecture de Bol (Département de Mamdi) pour se réfugier sur le site de Yakoua, situé dans la même sous-préfecture, suite à un conflit foncier impliquant deux communautés, informe l'Organisation internationale des migrations ( OIM ).Les déplacés ont fui la zone de conflit intercommunautaire à bord de pirogue et à pied. Ils se sont retrouvés sans assistance et font face à des besoins prioritaires, notamment des vivres, non vivres et des abris.Le mois passé, un autre conflit de même type dans la même zone, a poussé 461 individus à se déplacer.