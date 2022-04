Tchad : une centaine de jeunes réinsérés dans la vie active au Mandoul

Dans le village de Koko, plus de 100 jeunes ont bénéficié la formation en entrepreneuriat et 38 jeunes en installation d'antennes paraboliques.



L'objectif de la formation est d'aider les diplômés sans emploi, les jeunes déscolarisés et les enfants de la rue pour qu'ils puissent créer un espace de formation afin de maintenir les jeunes et lutter contre l'exode rurale.



Le chargé de formation Ngabay Gamy a indiqué que la formation est une cadre de réinsertion des jeunes dans la vie active.



De son côté, le président du comité d'organisation Mastra Augustin, président de l'association des jeunes de Koko, a souligné que la délégation des jeunes, des sports et de l'entrepreneuriat prend en compte toutes les projets montés. Il a exhorté les participants à ne pas attendre les ONG et l'État. "Il faut créer sa propre entreprise pour contribuer au développement de son pays", a-t-il préconisé.