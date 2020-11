Tchad : une centrale solaire photovoltaïque inaugurée au Ouaddaï

La ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassan, a pris part dimanche à Abéché, à une cérémonie de réception d'une centrale solaire photovoltaïque.



La centrale est offerte par la société Abou Simbil à la Société tchadienne des eaux (STE). Installée à Bithéa, elle permettra de renforcer l'alimentation en énergie solaire de la station de production d'eau potable de Bithéa pour pallier aux pannes répétitives et faire des économies sur la consommation énergétique.



Le projet a été initié en mars 2020 suite à la signature d'une convention entre le gouvernement et la société. La centrale est constituée de 1476 panneaux solaires répartis sur deux sites, et de deux chambres onduleurs. Elle produira 500 Kw d'électricité.



La ministre Tahani Mahamat Hassan estime que le geste de la société Abou Simbil est une première. "C'est une oeuvre hautement patriotique et sociale". Selon elle, la centrale permettra d'économiser environ huit heures de carburant et de contribuer à la baisse du dioxyde de carbone, conformément au Plan national d'adaptation aux changements climatiques.



En plus de cette centrale, la société Abou Simbil offrira cinq pompes au centre de production de Bithéa, informe le chef de projet de la société Abou Simbil, Tarikh Abdelhakh. Le coût global est estimé à 548 millions de Fcfa.



La directrice générale de la STE, Koubra Hissein Itno, rappelle que les installations de Bithéa sont saturées face à la croissance de la population d'Abéché, deuxième grande ville et troisième ville économique du Tchad. Elle explique que de nouveaux équipements ont été acquis par la STE pour assurer l'approvisionnement en eau potable 24h/24. Ainsi, la production journalière va passer de 4000 m2 à 6000 m2, dans l'attente de la finalisation du projet de Bithéa 2 pour une solution définitive.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, se félicite des efforts déployés pour aider les habitants de la ville d'Abéché dans l'accès à l'eau.