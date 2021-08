Tchad : une cérémonie d'hommage au Maréchal à Faya

Le conseil provincial du MPS au Borkou a organisé vendredi à Faya Largeau, une cérémonie d'hommage au Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, en commémoration du 100ème jour de son décès.



Le comité islamique du Borkou, des chefs religieux, l'Église évangélique antenne du Nord, l'Église catholique, des responsables administratifs et chefs traditionnels ont pris part à la cérémonie d'hommage.



Les fidèles chrétiens et musulmans ont prié à la mémoire du défunt président Idriss Deby Itno et ont imploré Dieu pour la paix et le vivre ensemble au Tchad.



Le secrétaire général provincial du MPS au Borkou, Abdallah Djemil, a invité la population du Borkou et celle du Tchad en général à s'aligner derrière le gouvernement de transition pour la réussite de sa mission.