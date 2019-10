Tchad : une cérémonie de remerciement au chef de l’État pour ses actions de paix

Les jeunes cadres de la province du Ouaddai géographique ont organisé ce samedi 9 octobre au Palais du 15 janvier à N’Djamena, une cérémonie de remerciement et de soutien aux actions de paix et de cohabitation pacifique du président de la République Idriss Déby.



La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsable et députés du mouvement patriotique du salut (MPS), notamment le secrétaire général 2ème adjoint du parti, Aziz Mahamat Saleh.



Selon le président du comité d’organisation, Maauiya Abderahim Breme Hamid, « nous avons coutume de dire qu’il nous a permis de vivre bientôt 30 ans de paix et c’est vrai. Notre pays a traversé pendant plus d’un tiers de siècle des moments rudes de son histoire dans la guerre, la haine et le sang. »



« Des grands déséquilibres bouleversent notre pays tels que le terrorisme, la haine tribale et les guerres communautaires entre agriculteurs et éleveurs. Mais notre premier chef, l’indomptable connu par son gout de paix et de quiétude, n’a pas été subjugué devant le faits. Nous tenons à lui rendre hommage au titre de cette dynamique collective réunie en assemblée aujourd’hui pour la décision d’instaurer dans (trois) provinces l’état d’urgence », a-t-il indiqué.



D’après lui, « le deuxième impératif est de rester fidèle à la politique prônée par le gouvernement en matière de paix et de développement, et se soumettre aux exigences des autorités dans le respect des textes de la République qui visent la protection des biens et du citoyen. En organisant à Abéché la 4ème édition de la conférence des gouverneurs et le conseil des ministres délocalisé, cela prouve à suffisance la considération exceptionnelle pour nous et notre province. Sans oublier le rôle prépondérant et agissant de la première dame Hinda Deby Itno qui n’a ménagé aucun effort pour être aux côtés de ses concitoyens de la province du Ouaddaï. »