Tchad : une cérémonie de remise de prix de l'excellence aux meilleurs bacheliers

Une cérémonie de remise de prix aux meilleurs bacheliers de la session 2020 a lieu ce jeudi au Palais du 15 janvier à N'Djamena.



L'évènement est organisé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il est marqué par la présence de la Première Dame Hinda Déby, des membres du gouvernement dont le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, et des diplomates.



Des bacheliers sont également réunis en présence de leurs proches, dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19.



Les meilleurs bacheliers vont recevoir des prix au cours de cette cérémonie qui en est désormais à sa 13ème édition. La cérémonie sera suivie par un discours de la Première Dame et prendra fin avec une photo de famille.



Les bacheliers sont distingués pour leur réussite scolaire et académique, explique le président du comité d'organisation.



Détails à suivre.