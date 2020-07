Tchad : une cérémonie officielle sera organisée pour l'élévation du président à la dignité de maréchal

Une cérémonie officielle d'élévation du chef de l'État à la dignité de maréchal sera bel et bien organisée au Tchad. Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kadabi a confirmé jeudi, lors de la clôture de la session ordinaire, que "toutes les dispositions utiles et nécessaires" seront prises pour "l'organisation de la cérémonie d'élévation."



Aucune précision n'a été donnée sur le lieu ou la date de la cérémonie qui pourrait toutefois intervenir après la rentrée parlementaire, en septembre.



"Le bureau de l'Assemblée nationale poursuivra les travaux parlementaires pour la construction de la stèle mémorielle à Bohoma, dans la province du Lac. De même, le bureau de l'Assemblée nationale prendra toutes les dispositions utiles et nécessaires pour l"organisation de la cérémonie d'élévation à la dignité de maréchal du général d'armée Idriss Déby", a indiqué Dr. Haroun Kadabi dans la première partie de son discours.



L'article 3 de la résolution portant élévation précise en effet que "le grand chancelier prend toutes les dispositions nécessaires pour l'organisation de la cérémonie d'élévation à la dignité de maréchal du Tchad."



Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a fait observer "qu'au regard de tous les actes de bravoure, accomplis sur le théâtre des opérations, les hauts faits de guerre, l'engagement au péril de sa vie pour la défense de sa patrie, du combat quotidien mené par le Président de la République, pour assurer la défense de l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays, le peuple tchadien à travers ses représentants à l'Assemblée nationale a voulu lui exprimer sa profonde reconnaissance, et sa gratitude pour ses actes et pour son parcours exceptionnel qui lui permettent aujourd'hui de présider au destin de notre pays. C'est le sens que l'Assemblée a voulu donner à cette élévation, à la dignité de maréchal du Tchad."



L'adoption d'une Loi définissant des privilèges spécifiques au titre honorifique de Maréchal pour le récipiendaire et sa famille a également été évoquée la semaine dernière par le président de l'Assemblée nationale.



Vendredi, le chef de l'État a signé un décret confirmant son titre de maréchal. Idriss Déby a déclaré lundi, au cours d'une rencontre avec des parlementaires, qu'il "accepte" ce titre.



Un protocole pour s'adresser au chef de l'État



Dans un communiqué diffusé dans la soirée d'hier, le directeur général du Protocole de la Présidence de la République, l'ambassadeur Allah Maye Halina, a expliqué que dorénavant, les formules consacrées pour s’adresser au chef de l’État sont « Le Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l’État » (à l’écrit) et « Maréchal » (a l’oral).



Le député Kebzabo conteste la résolution



Le député Saleh Kebzabo a jugé "illégale", "nulle" et de "nul effet", la résolution portant élévation à la dignité de Maréchal. Il avait même quitté l'hémicycle la semaine dernière, évoquant une adoption "en catimini" et en violation des règles.