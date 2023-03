Tchad : une circulation routière chaotique dans la capitale

Un accident de circulation s'est produit ce matin sur l'avenue du 10 octobre, dans le 7ème arrondissement, non loin du Canal Chari Mongo.



Selon des témoignages recueillis sur place, un chauffeur de mini bus a fauché une moto, alors qu'il tentait de dévier une voiture de marque Corolla immatriculée 4615 D. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé, mais cet incident rappelle l'importance de la sécurité routière.



Les mêmes témoignages rapportent que la conductrice de la Corolla aurait freiné brusquement en raison de la vitesse excessive du mini bus. En tentant de l'éviter, le chauffeur du bus aurait heurté le motocycle qui se trouvait sur sa trajectoire. Aussitôt, les autorités compétentes ont été alertées et les agents de police de circulation sont rapidement intervenus pour constater les dégâts.



Cet incident tragique souligne l'importance de la sécurité routière pour tous les usagers de la route. Que l'on soit automobiliste, motocycliste ou piéton, il est primordial de respecter les règles de la circulation pour éviter les accidents.



Les chauffeurs de transport en commun sont également tenus de respecter les règles de conduite, notamment en termes de vitesse et de sécurité des passagers.